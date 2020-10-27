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Факти / Україна

Зробила зауваження українською: у Слов’янську жінку зацькували в маршрутці

У Слов’янськ Донецької області в одній з маршруток пасажири зацькували жінку, яка зробила зауваження українською мовою.

Пасажирка зробила зауваження чоловікові, який неправильно носив маску.

Дві агресивні жінки у відповідь на це обурилися через мову, якою прозвучало зауваження.

– Ми вже на таких надивилися, довели країну незрозуміло до чого. Громадська діячка! Приїхала до нас сюди, на наш Схід, життя через вас немає! – закричала одна з них.

На це жінка українською спокійно зазначила, що народилася і живе в Слов’янську.

Однак агресивних особин ця відповідь не влаштувала і вони продовжили свою полеміку.

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– У Слов’янську?! Так давай балакай по-слов’янськи. Громадська діячка тут стоїть! Набридли такі діячки! Воно й видно, шо ти у Слов’янську народилася. У нас у Слов’янську нормальні люди всі, адекватні. А не як ти тут стоїш! – кричала одна з пасажирок.

Україномовна жінка парирувала тим, що її опонентка поводиться неадекватно і вийшла з маршрутки.

Однак конфлікт у транспорті на цьому не закінчився. Потім вже чоловік схопився до жінки, яка знімала перепалку на відео. Вона зажадала від нього прибрати руки і вийшла з транспортного засобу, бо доїхала до своєї зупинки.

Обережно, нецензурна лексика!

У Сумах пасажирка побила кондуктора

У Сумах на зупинці Вишневий сад у тролейбус зайшли дві жінки, одна з них – без захисної маски.

Кондуктор Світлана зробила зауваження пасажирці і зобов’язала її одягти маску, якщо та хоче продовжити поїздку.

Однак вимога кондуктора у нетверезої жінки викликала сплеск агресії. Кондуктор отримала удар в обличчя, потім і по руках, ногах, тілу.

Фото: УНІАН

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