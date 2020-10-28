Коронавірус в Україні 28 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

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Факти / Україна

В Україні антирекорд за добовим приростом померлих від Covid-19

Станом на 28 жовтня в Україні зафіксували 363 075 випадків коронавірусу.

За минулу добу стало відомо про інфікування ще 7 474 осіб.

В Україні зафіксовано антирекорд за добовим приростом померлих від ускладнень Covid-19 – 165 осіб. Загалом уже відомо про 6 755 жертв коронавірусу.

Водночас зареєстровано і максимальні показники з одужання – 3 306 осіб.

Нині в Україні Covid-19 хворіють 207 678 осіб, що на 4 003 більше, ніж днем раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків коронавірусу за минулу добу зафіксовано в Харківській (635), Одеській (567) областях, Києві (563), Дніпропетровській області (497).

За попередню добу було зареєстровано 8 145 підозр на Covid-19.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Нині коронавірус виявлено:

  • Вінницька область — 9 697 випадків;
  • Волинська область — 12 871 випадок;
  • Дніпропетровська область — 13 915 випадків;
  • Донецька область — 9 024 випадки;
  • Житомирська область — 13 154 випадки;
  • Закарпатська область — 13 571 випадок;
  • Запорізька область — 8 852 випадки;
  • Івано-Франківська область — 19 247 випадків;
  • Кіровоградська область — 2 212 випадків;
  • м. Київ — 35 450 випадків;
  • Київська область — 15 465 випадків;
  • Львівська область — 28 484 випадки;
  • Луганська область — 3 416 випадків;
  • Миколаївська область — 7 317 випадків;
  • Одеська область — 23 207 випадків;
  • Полтавська область — 8 639 випадків;
  • Рівненська область — 18 299 випадків;
  • Сумська область — 10 974 випадки;
  • Тернопільська область — 19 818 випадків;
  • Харківська область — 34 441 випадок;
  • Херсонська область — 3 454 випадки;
  • Хмельницька область — 14 228 випадків;
  • Чернівецька область — 20 509 випадків;
  • Черкаська область — 8 539 випадків;
  • Чернігівська область — 8 292 випадки.

 

Коронавірус в Україні 28 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

Статистика коронавірусу попередніх діб

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