Коронавірус в Україні 28 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 28 жовтня в Україні зафіксували 363 075 випадків коронавірусу.
За минулу добу стало відомо про інфікування ще 7 474 осіб.
В Україні зафіксовано антирекорд за добовим приростом померлих від ускладнень Covid-19 – 165 осіб. Загалом уже відомо про 6 755 жертв коронавірусу.
Водночас зареєстровано і максимальні показники з одужання – 3 306 осіб.
Нині в Україні Covid-19 хворіють 207 678 осіб, що на 4 003 більше, ніж днем раніше.
Найбільшу кількість виявлених випадків коронавірусу за минулу добу зафіксовано в Харківській (635), Одеській (567) областях, Києві (563), Дніпропетровській області (497).
За попередню добу було зареєстровано 8 145 підозр на Covid-19.
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Нині коронавірус виявлено:
- Вінницька область — 9 697 випадків;
- Волинська область — 12 871 випадок;
- Дніпропетровська область — 13 915 випадків;
- Донецька область — 9 024 випадки;
- Житомирська область — 13 154 випадки;
- Закарпатська область — 13 571 випадок;
- Запорізька область — 8 852 випадки;
- Івано-Франківська область — 19 247 випадків;
- Кіровоградська область — 2 212 випадків;
- м. Київ — 35 450 випадків;
- Київська область — 15 465 випадків;
- Львівська область — 28 484 випадки;
- Луганська область — 3 416 випадків;
- Миколаївська область — 7 317 випадків;
- Одеська область — 23 207 випадків;
- Полтавська область — 8 639 випадків;
- Рівненська область — 18 299 випадків;
- Сумська область — 10 974 випадки;
- Тернопільська область — 19 818 випадків;
- Харківська область — 34 441 випадок;
- Херсонська область — 3 454 випадки;
- Хмельницька область — 14 228 випадків;
- Чернівецька область — 20 509 випадків;
- Черкаська область — 8 539 випадків;
- Чернігівська область — 8 292 випадки.
Статистика коронавірусу попередніх діб
- Днем раніше, 27 жовтня, було зафіксовано 6 677 нових випадків захворювання.
- 26 жовтня було 5 426 нових хворих Covid-19.
- 25 жовтня зафіксовано 6 088 нових випадків захворювання.
- 24 жовтня була зареєстровано 7 014 випадків інфікування Covid-19 за добу.
- 23 жовтня був абсолютний антирекорд – 7 517 хворих.