Коронавірус в Україні 28 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 28 жовтня в Україні зафіксували 363 075 випадків коронавірусу.

За минулу добу стало відомо про інфікування ще 7 474 осіб.

В Україні зафіксовано антирекорд за добовим приростом померлих від ускладнень Covid-19 – 165 осіб. Загалом уже відомо про 6 755 жертв коронавірусу.

Водночас зареєстровано і максимальні показники з одужання – 3 306 осіб.

Нині в Україні Covid-19 хворіють 207 678 осіб, що на 4 003 більше, ніж днем раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків коронавірусу за минулу добу зафіксовано в Харківській (635), Одеській (567) областях, Києві (563), Дніпропетровській області (497).

За попередню добу було зареєстровано 8 145 підозр на Covid-19.

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Нині коронавірус виявлено:

Вінницька область — 9 697 випадків;

Волинська область — 12 871 випадок;

Дніпропетровська область — 13 915 випадків;

Донецька область — 9 024 випадки;

Житомирська область — 13 154 випадки;

Закарпатська область — 13 571 випадок;

Запорізька область — 8 852 випадки;

Івано-Франківська область — 19 247 випадків;

Кіровоградська область — 2 212 випадків;

м. Київ — 35 450 випадків;

Київська область — 15 465 випадків;

Львівська область — 28 484 випадки;

Луганська область — 3 416 випадків;

Миколаївська область — 7 317 випадків;

Одеська область — 23 207 випадків;

Полтавська область — 8 639 випадків;

Рівненська область — 18 299 випадків;

Сумська область — 10 974 випадки;

Тернопільська область — 19 818 випадків;

Харківська область — 34 441 випадок;

Херсонська область — 3 454 випадки;

Хмельницька область — 14 228 випадків;

Чернівецька область — 20 509 випадків;

Черкаська область — 8 539 випадків;

Чернігівська область — 8 292 випадки.

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