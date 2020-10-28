PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Без опадів: погода в Україні 28 жовтня (КАРТА)

28 жовтня погода продовжить тішити українців осіннім теплом і сонцем. Опади і похолодання у цей день не очікуються на території країни.

На заході – мінлива хмарність, температура вдень – від 13 до 17°.

У північних регіонах також буде переважно сонячно, стовпчики термометра піднімуться до 15°.

Читайте: Прогноз погоди на осінь і зиму

Мешканців східних областей тішитиме сонце і тепло, повітря у цей день прогріється до 15°.

У центрі також без опадів, температура вдень – від 14 до 17°.

На півдні буде найтепліше – сонячно і до 18°.

Погода на 28 жовтня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні восени і взимку

Синоптики тішать гарними прогнозами – кінець осені і початок зими в Україні будуть відносно теплими і без значних опадів.

За їхніми прогнозами, морози не прийдуть у листопаді, багато снігу не буде і в грудні.

Докладний прогноз погоди на осінь і зиму 2020 читайте на Фактах ICTV.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка