Погода на 28 жовтня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

28 жовтня погода продовжить тішити українців осіннім теплом і сонцем. Опади і похолодання у цей день не очікуються на території країни.

На заході – мінлива хмарність, температура вдень – від 13 до 17°.

У північних регіонах також буде переважно сонячно, стовпчики термометра піднімуться до 15°.

Читайте: Прогноз погоди на осінь і зиму

Мешканців східних областей тішитиме сонце і тепло, повітря у цей день прогріється до 15°.

У центрі також без опадів, температура вдень – від 14 до 17°.

На півдні буде найтепліше – сонячно і до 18°.

Погода в Україні восени і взимку

Синоптики тішать гарними прогнозами – кінець осені і початок зими в Україні будуть відносно теплими і без значних опадів.

За їхніми прогнозами, морози не прийдуть у листопаді, багато снігу не буде і в грудні.

Докладний прогноз погоди на осінь і зиму 2020 читайте на Фактах ICTV.