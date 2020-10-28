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Факти / Україна / Політика

Через грубі порушення на Львівщині перераховують голоси

Бібрський міськвиборчком та Славський селищний виборчком Львівської області вирішили відправити на перерахунок бюлетені на 10 дільницях, оскільки виявили помилки у документах.

У п’яти комісій Бібрської ТВК виявили різні порушення – помилкові номери округів на конвертах, прізвища кандидатів, які не брали участь у виборах, неправильно запаковані бюлетені і неточності у протоколах.

На одній дільниці в документації не вказали надлишок бюлетенів, який був зафіксований раніше.

У Славської ТВК повторний підрахунок організували через неточності у протоколах (незрозуміле написання кількості голосів навпроти кандидатів).

Встановлення результатів місцевих виборів 2020

До 3 листопада включно повинні встановити підсумки голосування на виборах за пропорційною системою в межах відповідних територіальних виборчих округів.

А до 6 листопада комісії встановлюють результати голосування в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, єдиному одномандатному окрузі, багатомандатних округах.

Тільки після цього територіальна виборча комісія публікує усі отримані рузультати.

Джерело: ОПОРА

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