28 жовтня НБУ встановив курс долара в Україні 28,3655 грн/$1. Порівняно з попереднім днем американська валюта додала у ціні, вчора вона коштувала 28,3352 грн/$1.
Євро також виріс. За даними Нацбанку, €1 коштує 28 жовтня 33,5578 грн, у вівторок курс був – 33,4908 грн/€1.
Польський злотий і російський рубль трішки знецінилися.
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Курс валют в Україні на 28 жовтня 2020 року
- $1 – 28,3655 грн;
- €1 – 33,5578 грн;
- 1 польський злотий – 7,3218 грн;
- 10 російських рублів – 3,7041 грн.
Прогноз курсу долара
В уряді озвучили прогноз курсу долара до кінця 2020 року.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що вартість валюти коливатиметься у межах 27-28 грн.
Ціна долара у 2020 році не підніметься вище 29 грн.