28 жовтня НБУ встановив курс долара в Україні 28,3655 грн/$1. Порівняно з попереднім днем ​​американська валюта додала у ціні, вчора вона коштувала 28,3352 грн/$1.

Євро також виріс. За даними Нацбанку, €1 коштує 28 жовтня 33,5578 грн, у вівторок курс був – 33,4908 грн/€1.

Польський злотий і російський рубль трішки знецінилися.

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Курс валют в Україні на 28 жовтня 2020 року

$1 – 28,3655 грн;

€1 – 33,5578 грн;

1 польський злотий – 7,3218 грн;

10 російських рублів – 3,7041 грн.

Прогноз курсу долара

В уряді озвучили прогноз курсу долара до кінця 2020 року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що вартість валюти коливатиметься у межах 27-28 грн.

Ціна долара у 2020 році не підніметься вище 29 грн.