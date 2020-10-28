Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 28 жовтня 2020

28 жовтня Кабінет міністрів України виділив 1,979 млрд грн, аби доплатити поліцейським, що бюрються з поширенням коронавірусної хвороби.

Додаткові кошти отримають працівники Національної поліції, які забезпечують життєдіяльність населення в період карантину.

Тим часом у регіонах лікарям стає все важче працювати з коронавірусними хворими.

Місто Миколаїв віднесли до червоної карантинної зони, і кількість госпіталізацій до місцевих медзакладів лише зростає. Щоденно швидкі привозять до 70 пацієнтів з підозрою на коронавірус.

І якщо раніше на такі виклики виїздили спеціальні Covid-бригади, то тепер – усі, оскільки пацієнтів побільшало в рази.

– Щодня у моєї бригади до шести таких викликів, хоча до половини пацієнтів з підозрою на Covid-19 мали б приїжджати сімейні лікарі. Але вони відверто зізнаються, що не хочуть цим займатися. А люди дзвонять і задихаються, – розповів фельдшер Сергій Матюшенко.

А от пацієнти Чернівецької обласної лікарні з підтвердженим Covid-19 вимушені самостійно купувати кисневі балони.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок середи, 28 жовтня, коронавірус в Україні виявили ще у 7 474 осіб. Загальна кількість становить 363 075.

На Буковині з початку пандемії зареєстровано 20 509 випадків коронавірусу, за минулу добу – 392.

Було зафіксовано антирекорд за добовим приростом померлих від ускладнень Covid-19 – всього 165 летальних випадків.

Коронавірус у світі

Коронавірус у світі зафіксували вже у 43,9 млн осіб, за останню добу – понад 459 тис. нових випадків. За весь період пандемії померли 1 166 193 пацієнти, 29,7 млн осіб одужали.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна займає 20 місце – між Туреччиною та Філіпінами. Вперше до п’ятірки країн-лідерів рейтингу також увійшла Франція, відсунувши Іспанію на шосту сходинку.

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав країни Європейського союзу до створення союзу щодо тестів та вакцини від коронавірусу.

За його словами, ситуація з Covid-19 стала загрозливою, а Європа зараз переживає другу хвилю.

Не краща ситуація й у Росії, там лікарі міста Курган звернулися до президента країни через неконтрольовану ситуацію з коронавірусом у регіоні. Медики просили надіслати військових лікарів, поки люди не почали вмирати просто на вулиці.

А от у Чехії за минулу добу на коронавірус знову захворіла рекордна кількість людей – 15 663. Це найбільше з початку епідемії число заражень Covid-19.

Високі показники фіксують вже третій день поспіль. Попередній рекорд зареєстрували 23 жовтня, коли за добу захворіли 15 258 людей.