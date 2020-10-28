Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков дав інтервю Фактам ICTV

Спікер парламенту Дмитро Разумков в інтерв’ю Фактам ICTV розповів про роботу Ради в період пандемії, перспективу розширення монобільшості та тестування на коронавірус перед робочими засіданнями.

У пленарних засіданнях Рада чинного скликання взяла певну паузу через високий рівень зараження коронавірусом серед депутатів.

Однак роботу парламенту ніхто не припиняв, тому Дмитро Разумков висловлює надію, що 3 листопада Рада зможе зібратися на пленарне засідання, зокрема для розгляду Держбюджету на наступний рік.

– Якщо епідеміологічна ситуація дозволятиме, то ми відновимо роботу у звичному режимі. У разі погіршення ситуації будемо розглядати інші форми комунікації, але наразі так питання не стоїть. Те, що ми на два дні раніше закінчили засідання, дещо зменшило кількість інфікування серед депутатів та в апараті ВР.

– Чи регулярно ви тестуєтесь?

– Ні, не перевіряюсь щодня, і щотижня також не перевіряюсь. Якщо є необхідність, то це варто робити, але для чого тестуватись просто так?

Давайте раціонально підходити до таких питань і заощаджувати там, де це можна робити.

– Чи будуть зміни керівництва фракції Слуга народу?

– Мені здається, що Давид Арахамія більш ніж якісно виконує свої функції. Можливо, не завжди вистачає часу, але і такої великої фракції ніколи не було.

Одній людині складно з цим впоратись, до того ж стоять інші завдання, але я сьогодні не бачу альтерантиви Арахамії.

– Існує думка, що Рада пішла на карантин тому, що у монобільшості не було достатньої кількості голосів. Чи не стала ситуація з голосуванням ще складнішою після місцевих виборів?

– Голосів монобільшості станом на сьогодні більш ніж достатньо – 248 депутатів. Те, що колеги хворіли – дійсно проблема, а ще частина народних депутатів була задіяна у виборчому процесі.

Загалом голоси є, але треба працювати з людьми, аби об’єднувати їх навколо важливих для держави питань.

– Що ви думаєте про зменшення рівня довіри до влади?

– Будь-якій владі хотілося б мати високу довіру, і до цього треба прагнути. Верховній Раді складно, бо це найбільш відкритий орган, і все позитивне сприймають як належне, а негативне сприймається погано.

Скандали, які виникали у парламенті, точно не додають іміджу. Але Верховна Рада, незважаючи на несприйняття суспільства, виступала балансувальним пунктом в державі.

– Довіра до будь-якої влади з часом падає. Це теж правда, як би нам не хотілося зворотного, але ми будемо над цим працювати.

– Чи будуть зміни у коаліції ВР?

– Офіційних додаткових переговорів щодо зміни формату монобільшості, розширення коаліції та залучення інших фракцій немає. А далі подивимось.

Встановлення результатів місцевих виборів 2020

До 3 листопада включно повинні встановити підсумки голосування на виборах за пропорційною системою в межах відповідних територіальних виборчих округів.

А до 6 листопада комісії встановлюють результати голосування в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, єдиному одномандатному окрузі, багатомандатних округах.

Тільки після цього територіальна виборча комісія публікує усі отримані рузультати.