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Факти / Україна

Кадрові зміни у СБУ – Зеленський звільнив очільника органу у Хмельницькій області

28 жовтня президент України Володимир Зеленський змінив керівництво Служби безпеки України у Хмельницькій області.

Укази №468/2020 і №469/2020 були опубліковані на офіційному сайті глави держави.

Зеленський звільнив з цієї посади Ігоря Вуїва. Замість нього він призначив Тараса Цюцюру.

Читайте: Зеленський змінив глав СБУ у трьох областях і Києві

Ігор Вуїв був главою Служби безпеки України у Хмельницькій області з 17 січня 2020 року.

Зміна керівництва СБУ

Рівно тиждень тому, 21 жовтня, Володимир Зеленський змінив глав двох регіональних органів Служби безпеки України.

Зміни торкнулися Волинської та Сумської області. У першій цю посаду отримав Микола Лисененко, у другій – Руслан Григоренко.

Детальніше про кадрові зміни у СБУ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

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