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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кличко здав повторний тест на коронавірус – результат позитивний

Київський міський голова Віталій Кличко повторно зробив тест на коронавірус. Він показав позитивний результат. Мер залишиться на карантині до повного одужання.

Кличко повідомив про це на онлайн-брифінгу. Він стверджує, що почувається добре.

– Почуваю себе добре. На жаль, повторний тест, який я зробив 26-го жовтня, був позитивним. Я сподіваюся, що наступні тести будуть нарешті негативними, – сказав Кличко.

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Нині мер столиці працює вдома. Він не відчуває запахів.

Кличко каже, що у нього сів голос, але завдяки спортивному минулому мер впевнений, що швидко переможе вірус.

Станом на 28 жовтня у Києві зафіксували 35,4 тис. випадків коронавірусної хвороби.

Віталій Кличко захворів на коронавірус

24 жовтня у мера Києва Віталія Кличка виявили коронавірус. Він часто здійснював перевірку лікарень та інфекційних відділень, і міг заразитися.

Фото: Dreamstime

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