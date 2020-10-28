Віталій Кличко захворів на коронавірус

Київський міський голова Віталій Кличко повторно зробив тест на коронавірус. Він показав позитивний результат. Мер залишиться на карантині до повного одужання.

Кличко повідомив про це на онлайн-брифінгу. Він стверджує, що почувається добре.

– Почуваю себе добре. На жаль, повторний тест, який я зробив 26-го жовтня, був позитивним. Я сподіваюся, що наступні тести будуть нарешті негативними, – сказав Кличко.

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Нині мер столиці працює вдома. Він не відчуває запахів.

Кличко каже, що у нього сів голос, але завдяки спортивному минулому мер впевнений, що швидко переможе вірус.

Станом на 28 жовтня у Києві зафіксували 35,4 тис. випадків коронавірусної хвороби.