Станом на 28 жовтня у Києві зафіксували 563 нових випадки коронавірусу.

Загалом у столиці 35 450 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

За час пандемії вірус забрав життя 721 людини, за добу – 15 українців. Усього коронавірус подолали 12 146 мешканців Києва, за добу – 221 особа.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: