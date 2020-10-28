Середня номінальна зарплата штатного працівника у вересні 2020 року становила 11 998 грн, що у 2,4 раза більше рівня мінімальної зарплати (5 тис. грн).

Окрім того, середня зарплата зросла у вересні на 4,8% (552 грн) у порівнянні з серпнем, і на 12,3% – за рік.

Водночас реальна зарплата за місяць збільшилася на 4,3%, а за рік – на 9,7%.

Найвищі зарплати нині у Києві – 17 253 грн, а найнижчі – у Волинській області (9 766 грн).

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Якщо брати за галузями, найбільша – у сфері Інформація та телекомунікації (20 089 грн), а найнижча – у сфері Тимчасове розміщення та організація харчування (6 557 грн).

За прогнозами Нацбанку України, середня зарплата у 2021 році може зрости на 15%, але за умови, якщо мінімальну підвищать на 30%.

В НБУ вважають, що це не матиме великого впливу на курс долара, проте може відобразитися на інфляції.