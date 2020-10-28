Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. У Борисполі проголосувало 33,23% зареєстрованих виборців.

На посаду мера Борисполя претендує 18 кандидатів, серед них покійний голова адміністрації Анатолій Федорчук. Він був членом партії Наш Край.

За інформацією партії, Федорчук мав перемогти на місцевих виборах в Борисполі та вчетверте зайняти крісло мера. Він набрав 33% підтримки від виборців. Неофіційні результати опублікували у день смерті чоловіка.

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Чи будуть перевибори у Борисполі?

Нині офіційні результати виборів у Борисполі не опублікували.

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок заявив, що коли вони будуть відомі, у місті відбудуться перевибори.

Зазначимо, що також у мери міста Борипіль балотувався Годунок, який привселюдно посварився з президентом Володимиром Зеленським. Останній назвав його розбійником та вигнав із зали, де проходила прес-конференція.

За підрахунками партії Наш Край, у гонці за місця до Бориспільської міської ради партії набрали:

партія Наш Край – 15% голосів;

партія Європейська Солідарність – 14%;

партія Слуга народу – 13%.

Від Covid-19 помер мер Борисполя

Чиний мер міста Бориспіль Анатолій Федорчук помер від коронавірусу. До летального результату призвели ускладнення від хвороби. Його смерть підтвердили у Переяслівській лікарні.

Джерело: партія Наш край