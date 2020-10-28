Чинний мер міста Бориспіль Анатолій Федорчук помер від ускладнень, які викликав коронавірус.

Про це повідомив нардеп від Слуги народу Олександр Дубінський.

– До оголошення результатів виборів від коронавірусу помер чинний мер Борисполя й лідер виборчої гонки Анатолій Федорчук, – заявив Дубінський.

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Спільнота Мій Бориспіль у Facebook повідомила, що Федорчук помер у лікарні в Переяславі.

Інформацію про смерть підтвердили у Переяславській ЦРЛ.

У партії Наш край підтвердили смерть Федорчука.

Також партія повідомила, що саме Анатолій Федорчук переміг на місцевих виборах та мав би очолити Бориспільську ОТГ.

Що відомо про мера Борисполя Анатолія Федорчука

Анатолія Федорчук народився у Хмельницькій області, а з 1985 року він проживав у Борисполі. Саме у цьому місті він працював вчителем історії. Згодом Федорчук перейшов працювати у правоохоронні органи.

З 2006 року Анатолій Федорчук був мером Борисполя. Він у різні роки балотувався від різних партій, зокрема Батьківщина, Партія регіонів, Наш край.

На місцевих виборах 2020 року Федорчук балотувався на посаду голови Бориспільської об’єднаної територіальної громади. За попередніми підрахунками, він був лідером на цих виборах.

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