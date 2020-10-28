Після проведення місцевих виборів 2020 у Миколаєві представники 16 дільниць перераховують голоси.

Причиною повернення звітної документації стало її неправильне пакування, звітують спостерігачі.

Через це місцева територіальна виборча комісія ухвалила рішення про необхідність повернення документації та повторного перерахунку голосів.

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28 жовтня у Миколаєві продовжили приймати виборчу документацію. Частині ДВК вдалося зробити це з першого разу, іншим необхідно були виправити кілька помилок, після чого їхню документацію погодили.

Перерахунок голосів у Львівській області

У Львівській області через грубі помилки на 10 дільницях перераховують голоси.

Порушення у роботі ДВК зафіксували у Бібрському міськвиборчкомі та Славському селищному виборчкомі.

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