PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Неправильно запакували: у Миколаєві 16 дільниць відправили на перерахунок голосів

Після проведення місцевих виборів 2020 у Миколаєві представники 16 дільниць перераховують голоси.

Причиною повернення звітної документації стало її неправильне пакування, звітують спостерігачі.

Через це місцева територіальна виборча комісія ухвалила рішення про необхідність повернення документації та повторного перерахунку голосів.

Читайте: Місцеві вибори 2020 – новини 

28 жовтня у Миколаєві продовжили приймати виборчу документацію. Частині ДВК вдалося зробити це з першого разу, іншим необхідно були виправити кілька помилок, після чого їхню документацію погодили.

Перерахунок голосів у Львівській області

У Львівській області через грубі помилки на 10 дільницях перераховують голоси.

Порушення у роботі ДВК зафіксували у Бібрському міськвиборчкомі та Славському селищному виборчкомі.

Більше новин про результати місцевих виборів 2020 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ОПОРА

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка