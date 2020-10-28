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Факти / Україна / Політика

Партія влади буде представлена на місцевому рівні всюди по країні

За оновленими даними паралельного підрахунку голосів, кандидати від партії Слуга народу отримують найбільшу серед усіх політичних партій кількість мандатів в обласних радах – 19% та в районних радах – 17%. За інформацією центрального штабу партії, оброблено дані з 80% дільниць.

Найбільшу підтримку серед кандидатів в депутати облрад слуги народу отримали в Дніпропетровській, Житомирській, Сумській та Чернівецькій областях. Так в облрадах всієї країни кожен п’ятий депутат буде представником Слуги народу.

Паралельний підрахунок голосів засвідчив ще й перемогу представника Слуги народу на довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі (Чернігівська область). Анатолій Гунько набрав там понад 34% голосів, випередивши свого суперника Олега Ляшка.

  • Партія влади буде представлена на місцевому рівні всюди по країні
  • Партія влади буде представлена на місцевому рівні всюди по країні
  • Партія влади буде представлена на місцевому рівні всюди по країні
  • Партія влади буде представлена на місцевому рівні всюди по країні
Партія влади буде представлена на місцевому рівні всюди по країні / 2 фотографии

За словами голови партії Слуга народу Олександра Корнієнка, ці цифри можуть дещо змінитися, адже опрацювання інформації з регіонів триває. Він також нагадав, що партія влади до цього не була представлена в жодному органі місцевої влади.

Читайте: Почнемо зі скорочення депутатів: Корнієнко про результати опитування

– Станом на час до виборів у нас було нуль депутатів та мерів. Ми не мали фактично жодного інструменту для впливу на місцеву політику та стан справ на конкретній території. Нарешті маємо реальні інструменти, – наголосив Олександр Корнієнко.

Партія влади буде представлена на місцевому рівні всюди по країні

Нагадаємо, що 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Обирали депутатів сільських, селищних, міських рад громад, а також сільських, селищних, міських голів і старост. Волевиявлення вперше пройшло за новим Виборчим кодексом. Він враховує новий територіально-адміністративний поділ країни.

Зокрема, в Україні відбулося укрупнення районів, замість 490 їх тепер 136. У територіальних громадах, де понад 10 тис. виборців, голосування пройшло за пропорційною системою з відкритими виборчими списками. У менших громадах до органів місцевої влади обирали за мажоритарною системою.

Раніше ми писали, що Слуга народу хоче закріпити всеукраїнське опитування на постійні основі.

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