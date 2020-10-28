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Факти / Україна / Політика

Пожежі на Харківщині – постраждалі отримають 3,3 млн грн компенсації

Кабінет міністрів України виділив фінансову допомогу у розмірі 3,3 млн грн для сімей, чиї будинки постраждали внаслідок пожеж на Харківщині.

Про відповідне рішення повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

– Як і було обіцяно, держава підтримує родини, які постраждали внаслідок стихійних лих. Тепер вони зможуть зайнятися відновленням своїх домівок.

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Пожежі на Харківщині

На початку вересня виникли масштабні пожежі у Харківській області. Вогонь спалахнув у Чугуївському та Дворічанському районах та обхопив загальну площу 410 га.

На місце події прибули рятувальники, також до гасіння залучили авіацію. Спільними зусиллями їм вдалося погасити пожежі.

Внаслідок стихії зруйновано понад 20 будинків. Збитки оцінюють у 644,3 млн грн.

Фото: ДСНС

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