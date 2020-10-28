В Україні за дев’ять місяців викрито 3 565 корупційних правопорушень. Це на чверть більше ніж торік.

Звіт про роботу написала у себе на Facebook генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

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За її словами, динаміка цьогоріч реально позитивна:

виросла кількість скерованих до суду кримінальних проваджень — 2 310;

на 10% більше осіб притягнуто до кримінальної відповідальності — 2 734;

на 20% більше притягнуто службових осіб і працівників правоохоронних органів — 436;

у понад 5 разів збільшилась кількість притягнутих депутатів усіх рівнів — 91;

на 14% більше осіб, судові рішення стосовно яких набрали законної сили — 560;

на 15% більше засуджених за корупцію — 459.

– Але мусимо констатувати, що правосуддя в Україні затягується на роки і тут не допоможе лише регулярний наганяй для правоохоронців. Посадки неможливі без судів, – написала Венедіктова.

Про посадки і перемогу, а не просто боротьбу з корупцією Цього тижня аналізували з правоохоронним блоком, як… Опубліковано Ірина Венедіктова Середа, 28 жовтня 2020 р.

Ухвала Конституційного суду

27 жовтня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Конституційний суд скасував відповідальність за незаконне збагачення, а також низку інших антикорупційних положень.

Нині немає точної інформації про те, що саме скасував суд, однак дехто вже називає це наступом на боротьбу з корупцією.

Джерело: Ірина Венедіктова