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Факти / Україна / Політика

Правосуддя в Україні затягується на роки. Венедіктова підбила підсумки боротьби з корупцією

В Україні за дев’ять місяців викрито 3 565 корупційних правопорушень. Це на чверть більше ніж торік.

Звіт про роботу написала у себе на Facebook генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Читайте: У 2020 році на третину збільшилась кількість розкритих корупційних злочинів – Венедіктова

За її словами, динаміка цьогоріч реально позитивна:

  • виросла кількість скерованих до суду кримінальних проваджень — 2 310;
  •  на 10% більше осіб притягнуто до кримінальної відповідальності — 2 734;
  •  на 20% більше притягнуто службових осіб і працівників правоохоронних органів — 436;
  •  у понад 5 разів збільшилась кількість притягнутих депутатів усіх рівнів — 91;
  • на 14% більше осіб, судові рішення стосовно яких набрали законної сили — 560;
  •  на 15% більше засуджених за корупцію — 459.

– Але мусимо констатувати, що правосуддя в Україні затягується на роки і тут не допоможе лише регулярний наганяй для правоохоронців. Посадки неможливі без судів, – написала Венедіктова.

Про посадки і перемогу, а не просто боротьбу з корупцією

Цього тижня аналізували з правоохоронним блоком, як…

Опубліковано Ірина Венедіктова Середа, 28 жовтня 2020 р.

Ухвала Конституційного суду

27 жовтня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Конституційний суд скасував відповідальність за незаконне збагачення, а також низку інших антикорупційних положень.

Нині немає точної інформації про те, що саме скасував суд, однак дехто вже називає це наступом на боротьбу з корупцією.

Джерело: Ірина Венедіктова

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