Вже у листопаді родини загиблих на Донбасі учасників добровольчих формувань отримають адресну допомогу – з розрахунку щонайменше 7 800 грн на одного члена сім’ї, на двох і більше – від 6 100 грн кожному.

Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабміну 28 жовтня.

Адресна допомога виплачуватиметься в межах максимальної пенсії: 17 120 грн – до 1 грудня 2020, а після цієї дати – 17 690 грн.

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Ці кошти родини загиблих отримають у листопаді з доплатами, починаючи з серпня, як передбачено постановою Кабміну від 3 серпня 2020 року №674 Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб.

Про що йдеться у постанові

Документом встановлено, що з 1 серпня 2020 року родинам добровольців, які загинули на Донбасі, призначити адресну допомогу до пенсії з втрати годувальника, якщо вона не досягає 7 800 грн.