PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Родини загиблих на Донбасі добровольців отримуватимуть допомогу: коли і скільки

Вже у листопаді родини загиблих на Донбасі учасників добровольчих формувань отримають адресну допомогу – з розрахунку щонайменше 7 800 грн на одного члена сім’ї, на двох і більше – від 6 100 грн кожному.

Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабміну 28 жовтня.

Адресна допомога виплачуватиметься в межах максимальної пенсії: 17 120 грн – до 1 грудня 2020, а після цієї дати – 17 690 грн.

Читайте: Уряд спростив процедуру надання документів на отримання матеріальної допомоги

Ці кошти родини загиблих отримають у листопаді з доплатами, починаючи з серпня, як передбачено постановою Кабміну від 3 серпня 2020 року №674 Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб.

Про що йдеться у постанові

Документом встановлено, що з 1 серпня 2020 року родинам добровольців, які загинули на Донбасі, призначити адресну допомогу до пенсії з втрати годувальника, якщо вона не досягає 7 800 грн.

Джерело: Урядовий портал

Фото: НБУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка