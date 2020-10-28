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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Шмигаль заявив про швидке зближення позицій з МВФ

Швидко зближуємо позиції з МВФ – так прем’єр-міністр Денис Шмигаль оцінив зустріч з представниками Фонду, яка відбулася 28 жовтня.

– Україні вдалося істотно просунутися у виконанні своїх зобов’язань, – написав він у соцмережі і подякував директору Європейського департаменту МВФ Альфреду Каммеру за діалог.

За його словами, міцні партнерські відносини з МВФ – запорука довгострокової стабільності України.

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Транш МВФ

Тиждень тому президент Володимир Зеленський заявив про виконання всіх вимог МВФ, зазначивши, що затримка чергового траншу пов’язана з протидією окремих людей.

Водночас у Нацбанку України очікують наступний транш від МВФ до кінця 2020 року.

Фото: Dreamstime

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