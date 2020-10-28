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Факти / Україна

Скільки українців захворіли на коронавірус за кордоном

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що за кордоном від коронавірусу померли 15 українців.

Загалом відомо про 91 випадок захворювання на Covid-19 серед громадян України.

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 – Станом на 23 жовтня закордонним дипломатичним установам України відомо про 91 випадок захворювання на коронавірус та 15 підтверджених летальних випадків серед громадян України за кордоном, — повідомили в МЗС.

Окрім того, 158 громадян України за кордоном вже вилікувалися від коронавірусної хвороби.

Коронавірус в Україні

Станом на 28 жовтня в Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 7 474 осіб.

Також зафіксовано антирекорд за добовим приростом померлих від ускладнень Covid-19 – 165 осіб. Загалом уже відомо про 6 755 жертв коронавірусу.

Водночас зареєстровано і максимальні показники з одужання – 3 306 осіб.

Джерело: УНН

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