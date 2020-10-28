У Київському метро 4G запустили на 45 станціях (КАРТА)

У Київському метрополітені на 45 з 46 станціях метро та у тунелях між ними є швидкісний мобільний інтернет 4G.

За даними Мінцифри, 28 жовтня мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell запустили швидкісний інтернет одразу на 23 станціях київського метро. Залишається тільки станція Теремки, на якій 4G з’явиться до кінця грудня 2020 року.

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– Від початку року Мінцифра брала активну участь у просуванні проекту і підтримувала мобільних операторів. Адже одна з головних цілей міністерства — за три роки забезпечити доступ до високошвидкісного інтернету для 95% населення країни, основних автошляхів та соціальних об’єктів, – повідомили у відомстві.

Окрім того, у Мінцифрі повідомили, що кожного дня 4G-інтернетом у середньому користується майже 300 тис. абонентів всіх трьох операторів, разом абоненти вже використали у метро більше 400 терабайтів трафіку, а середня швидкість 4G в метро перевищує 40 Мб/с.

4G у метро

Оператори Lifecell, Vodafone та Київстар отримали доступ до столичної підземки та планують до кінця 2020 року повністю обладнати станції та шляхи прямування поїздів 4G.

Швидкість мобільного інтернету буде 60-80 Мбіт/с в діапазоні 1 800 МГц. У майбутньому заплановано задіяти діапазон 2 600 МГц.

Джерело: Мінцифра