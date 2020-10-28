28 жовтня коронавірус забрав життя головного лікаря Тульчинської ЦРЛ Вінницької області Віталія Лисиці.

Чоловіку було 52 роки.

16 жовтня лікаря госпіталізували з ознаками хвороби до районної лікарні, а 22 числа перевели до Вінниці через погіршення стану здоровя.

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Але колегам не вдалося врятувати життя чоловіка.

Коронавірус в Україні

З початку жовтня в Україні почала невпинно погіршуватися ситуація з коронавірусом. Згідно зі статистикою поширення хвороби у країні, 28 жовтня вірус підтвердили у 363 075 громадян.

За час пандемії вірус забрав життя 6 755 людей, 28 жовтня рекордної для країни кількості – 165 пацієнтів.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні та смертність від хвороби читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Лариса Білозір