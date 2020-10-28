Україна виступає третьою стороною у позові Нідерландів до Росії в Європейський суд прав людини через збиття малайзійського Boeing над Донбасом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нідерландські партнери високо оцінили цей крок.

– Ми справді вже приєдналися до цього позову. Тут якраз ситуація діаметрально протилежна російському виходу з консультацій. Цим рішенням ми, навпаки, вчергове підкреслюємо, що ми повністю відкриті до будь-яких судово-юридичних процесів, які допомагають установити справедливість, — пояснив Кулеба.

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Водночас вихід Росії з тристоронніх консультацій з Австралією та Нідерландами, на думку Кулеби, лише вкотре доводить, що РФ не хоче визнавати свою відповідальність або ж сприяти чесному розслідуванню авіакатастрофи.

Що стосується Малайзії, то Кулеба зазначив, що позиція цієї країни не перешкоджає діяльності слідчих.

– Юридично всі рухаються одним курсом, — підкреслив міністр.

Вихід Росії з переговорів

Вранці 15 жовтня Росія повідомила, що виходить з консультаційної групи з Австралією та Нідерландами щодо авіакатастрофи рейсу МН17 у небі над Україною 17 липня 2014 року.