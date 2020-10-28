Україна на сьогодні відносно готова до дистанційної форми освіти. Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

Він звернув увагу на те, що наразі всі освітні заклади намагаються пристосуватися до умов пандемії.

– На моє переконання, враховуючи і позицію фахівців-освітян, дистанційне навчання ніколи не замінить той реальний формат спілкування. Завжди дистанційну освіту розглядали, як можливість здобування додаткових переваг. Але є той факт, що червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає проведення виключно дистанційних занять.

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Які класи підуть на дистанційне навчання після канікул

Після завершення канікул учні 1-4 класів продовжать навчання у школах, незважаючи на карантинне зонування в Україні.

Учні 5-11 класів навчатимуться у змішаному або дистанційному форматах.