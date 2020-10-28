PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Україна відносно готова до дистанційного навчання – Шкарлет

Україна на сьогодні відносно готова до дистанційної форми освіти. Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

Він звернув увагу на те, що наразі всі освітні заклади намагаються пристосуватися до умов пандемії.

– На моє переконання, враховуючи і позицію фахівців-освітян, дистанційне навчання ніколи не замінить той реальний формат спілкування. Завжди дистанційну освіту розглядали, як можливість здобування додаткових переваг. Але є той факт, що червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає проведення виключно дистанційних занять.

Читайте: Коли закінчуються осінні канікули у Києві та чи буде дистанційка

Які класи підуть на дистанційне навчання після канікул

Після завершення канікул учні 1-4 класів продовжать навчання у школах, незважаючи на карантинне зонування в Україні.

Учні 5-11 класів навчатимуться у змішаному або дистанційному форматах.

Джерело: Урядовий портал

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка