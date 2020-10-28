Голова Укрзалізниці Володимир Жмак повідомив, що аварія потяга під Кривим Рогом сталася через умисне пошкодження колії з явним умислом.

– Ранок розпочався з двох поганих новин: схід – 14 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу та розбите скло у щойно відремонтованому поїзді на маршруті Шевченко-Черкаси. Обидва випадки сталися через найгірші людські якості: перший – умисне пошкодження колії з явним умислом спричинити аварію, другий – примітивний вандалізм, – зазначив Жмак.

За його словами, в обох випадках ніхто не постраждав.

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Окрім того, голова Укрзалізниці уточнив, що вони проводитимуть розслідування за цими двома фактами та будуть реагувати відповідним чином.

Також було звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення.















Умисне пошкодження. Укрзалізниця назвала причину аварії потяга під Кривим Рогом / 4 фотографии

Вранці 28 жовтня біля Кривого Рогу під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів. Унаслідок аварії ніхто не постраждав.

Поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за ст. 276 (Порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Джерело: Володимир Жмак

Фото: Володимир Жмак