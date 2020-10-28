Вибори у Петропавлівській Борщагівці: поліція відкрила три кримінальні справи

Слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за порушення виборчого законодавства у Петропавлівській Борщагівці.

Коли народний депутат від фракції Європейська солідарність Вікторія Сюмар прийшла на одну з виборчих дільниць, запитала, чому так довго підраховують результати голосування, і сфотографувала виборчі документи, працівник сільради за плечі виштовхав її з приміщення.

Поліція, яка прибула на місце, вилучила записи з підписами осіб, де зазначені суми в грошовому еквіваленті, інші документи, що можуть свідчити про фальсифікацію виборів. Також вилучили готівку на суму 72,5 тис. грн.

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Також нардеп пояснила, що коли прийшла на позачерговий прийом до сільського голови, то побачила, що секретар вносить відомості з протоколів на свій комп’ютер, хоча не є членом ДВК.

Напередодні Вікторія Сюмар повідомила, що в Борщагівській об’єднаній територіальній громаді відбувається масовий підкуп і фальсифікація результатів на користь сільського голови Петропавлівської Борщагівки Олексія Кадебського.







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Слідчі відкрили три кримінальних провадження за ч. 2 ст. 351 (перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради), ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) та за ч. 2 ст. 158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців).

Порушення на виборах

На місцевих виборах в Україні найбільш типовими були порушення пов’язані з фінансуванням агітаційної кампанії.

Також, за словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція фіксувала хуліганство, фотографування та знищення бюлетенів.

Джерело: МВС

Фото: МВС