Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)
Місцеві вибори в Україні офіційно завершились. Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00. Після закриття дільниць починається підрахунок голосів.
У Центрвиборчкомі України вважають, що підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій.
Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.
Проте можливий другий тур – якщо у містах, де проживає більше 75 тис. виборців, жоден з кандидатів у мери не набере більше 50% голосів.
Факти ICTV слідкують, як проходить підрахунок голосів в режимі онлайн.
У Київській області в Богуславі перерахують бюлетені на 30 виборчих дільницях через ймовірність втручання у виборчий процес.
Напередодні до поліції надійшли скарги від офіційних спостерігачів та уповноважених осіб, що перебували у приміщенні ТВК про те, що у приміщенні комісії виявлений один не заповнений протокол, однак із мокрими печатками та підписами членів ДВК та два розірвані протоколи.
Олег Ляшко від Радикальної партії програв на довиборах до Верховної Ради на 208 окрузі в Чернігівській області кандидату в народні депутати від партії Слуга народу Анатолію Гуньку.
Гунько набрав 34,1% (21 245 голосів), а Ляшко – 31,78% (19 799), йдеться в оприлюднених ЦВК результатах довиборів до Ради в Чернігівській області після підрахунку 100% виборчих протоколів.
Марина Порошенко повідомила, що за уточненими результатами паралельного підрахунку голосів Євросолідарність перемогла на виборах до Київради, набравши 20,29% голосів виборців.
Тому партія отримає найбільшу фракцію в Київраді. Друге місце зайняла партія чинного мера з результатом – 19,44%.
В Україні вже майже 26,7 тис. дільничних виборчих комісій завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій.
Ця цифра становить понад 91% від загальної кількості дільниць.
Повністю завершили підрахунок голосів у шести регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Центральна виборча комісія назвала терміни, коли територіальні виборчі комісії (ТВК) повинні встановити результати місцевих виборів в Україні. Тільки після цього їх передадуть Центрвиборчкому.
Так, до 3 листопада включно (не пізніше, як на дев’ятий день після дня голосування) обласна, міська, районна в місті, сільська, селищна виборча комісія повинна встановити підсумки голосування на виборах за пропорційною системою в межах відповідних територіальних виборчих округів.
Виборчі дільниці продовжують передавати бюлетені до територіальних виборчих комісій.
В Одесі члени виборчих дільниць навіть ночували біля ТВК. Другу добу на ногах, стомлені та виснажені люди лягали спати просто у коридорах виборчкому.
У Дніпрі не витримують не тільки люди, а ще й техніка. Затримки виникають через перевантаження електронного кабінету.
У харківській міській ТВК люди забрали документи і поїхали ночувати на дільниці.
У Сумській області у день місцевих виборів 25 жовтня зафіксували діяльність фіктивної виборчої дільниці.
Деякі мешканці села Соснівка Конотопського району самостійно створили дільницю у приміщенні приватного підприємця, щоб обрати сільського голову та депутатів.
Наразі повідомлено про підозру голові комісії нелегальної дільниці. Також поліція встановлює причетність решти осіб до злочину.
Порівнюючи вибори 2020 та 2015 років, спостерігається велика різниця у якості підрахунку голосів.
Про це в ефірі Свободи слова на каналі ICTV заявила голова правління Громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.
Фахівець вважає, що потенційні представники місцевої влади та еліти просто роздеруть державу, якщо почнуть проводити масовий перерахунок голосів на дільницях.
Другий тур виборів мерів у окремих містах може пройти не в листопаді, а в грудні через можливе оскарження результатів. Про це повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко.
Згідно з календарним планом проведення місцевих виборів, результати мають бути встановлені до 6 листопада.
А відповідно до Виборчого кодексу, в містах з понад 75 тис. виборців, де 25 жовтня жоден з кандидатів не набрав більш як 50% голосів, другий тур виборів мера має пройти упродовж трьох тижнів.
Черги працівники ТВК пояснюють великою кількістю помилок у документах. Ситуація повторюється на кожних виборах, однак місцеві вибори 2020, ймовірно, стануть вийнятком.
Коли буде перевірено та опрацьовано усі протоколи в регіонах, наразі ще невідомо. ЦВК має оприлюднити результати місцевих виборів до 6 листопада включно.