09:09 -

Олег Ляшко від Радикальної партії програв на довиборах до Верховної Ради на 208 окрузі в Чернігівській області кандидату в народні депутати від партії Слуга народу Анатолію Гуньку.

Гунько набрав 34,1% (21 245 голосів), а Ляшко – 31,78% (19 799), йдеться в оприлюднених ЦВК результатах довиборів до Ради в Чернігівській області після підрахунку 100% виборчих протоколів.