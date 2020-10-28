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Факти / Україна

За масові фальсифікації на місцевих виборах у Василькові затримали 10 людей

За фактами порушень виборчого законодавства у Василькові затримали 10 осіб та відкрили 15 кримінальних проваджень.

Правоохоронці кажуть, що масові фальсифікації фіксували і під час голосування, і під час підрахунку голосів.

Зокрема, у день голосування зупинили автобуси з пасажирами, які мали віддати свої голоси за одного з кандидатів на голову Васильківської ОТГ.

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Також у цьому районі затримали людей, які організували підкуп виборців. Чотирьом з них оголошено підозру. Ще двом – за фальсифікацію виборчої документації.

Надзвичайний випадок стався на одній з дільниць, де невідомі відключили електропостачання.

фальсифікації на місцевих виборах

Фото: Нацполіція

Нині правоохоронці продовжують нести службу у посиленому варіанті, щоб забезпечити встановлення результатів місцевих виборів.

Партія Голос вимагає визнати результати виборів у Василькові недійсними. Вони незадоволені великою кількістю підозр у фальсифікації підрахунку голосів.

За останніми даними, протоколи 12 дільничних виборчих комісій відправлені на повний перерахунок, а процес встановлення результатів затягується.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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