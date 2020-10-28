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Факти / Україна / Політика

Змінивши порядок медзакупівель, Кабмін мінімізує корупційні ризики — ЗМІ

Постанова уряду про зміну порядку держзакупівель в медичній сфері мінімізує корупційні ризики та позбавить директора підприємства Медичні закупівлі України Арсена Жумаділова можливості маніпулювати вимогами в тендерах.

Про це йдеться в матеріалі, опублікованому виданням УНІАН.

— ДП Медичні закупівлі України більше не зможе затягувати закупівлі, постійно змінюючи вимоги в тендерах або/та підганяючи їх під певних постачальників. Це мінімізує корупційні ризики та зробить процес закупівель прозорішим, – зазначає видання.

На думку авторів матеріалу, цим рішенням Кабмін перекладає відповідальність за їхнє забезпечення з держпідприємства Медичні закупівлі України на Міністерство охорони здоров’я та міністра Максима Степанова.

— Фактично прийнята Кабміном постанова визначає відповідальним за всі медичні закупівлі (та їхню відсутність) главу МОЗ Максима Степанова.

Тепер виправдати будь-яку затримку бюрократичною тяганиною буде набагато складніше. І якщо вони все ж будуть виникати, то відповідальність за це буде нести саме Степанов, – пише видання.

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Також в матеріалі повідомляється, що тепер усі товари медичного призначення повинні відповідати вимогам, які буде встановлювати МОЗ.

— Всі товари, які будуть закуповувати, повинні відповідати вимогам Міністерства охорони здоров’я. І якщо раніше підприємство мало право ці вимоги адаптувати під себе або повертати на доопрацювання в міністерство, то тепер такого права у нього не буде.

Саме МОЗ визначатиме, яке обладнання, медикаменти та інші медичні товари необхідно закуповувати, а МЗУ буде змушене підкорятися цьому рішенню та купувати тільки те, що відповідає вимогам, – підсумували в статті.

Режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до кінця року

Кабінет міністрів через складну ситуацію з коронавірусом під час засідання продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня 2020 року.

Режим надзвичайної ситуації в Україні діє від 25 березня цього року. Це зробили для того, щоб всі служби цивільного захисту змогли протидіяти поширенню коронавірусу.

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