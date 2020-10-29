Вакцинація – важливий елемент епідеміологічної боротьби з грипом. І фахівці радять щороку робити щеплення всім здоровим громадянам. Однак у 2020 році до сезонних захворювань додався коронавірус. Через це треба серйозніше поставитися до цього питання.

Чи можна робити щеплення від грипу людям, які перехворіли на коронавірус, та коли це краще робити, Фактам ICTV розповів президент Українського медичного клубу, Заслужений працівник охорони здоров’я України, практикуючий лікар Іван Сорока.

– Після захворювання на коронавірус має пройти якнайменше місяць, щоб організм відновився. Якщо людина хворіла у легкій формі, цього періоду достатньо. В інших ситуаціях треба звернутися за консультацією до лікаря, аби не було системних захворювань або ускладнень. Часто після коронавірусу виникають проблеми з боку серцево-судинної, дихальної, нервової, видільної систем, – говорить Іван Сорока.

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Однак не варто нехтувати візитом до лікаря перед щепленням і людям, які не хворіли на Covid-19. Адже у них захворювання могло пройти безсимптомно.

– Консультація з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром необхідна. Під час огляду можна визначити, чи хворіє та чи хворіла людина, чи має вона хронічні захворювання та чи є протипоказання для вакцинації, – продовжує Іван Сорока.

Під час обстеження лікар може порадити здати тест ІФА, який продемонструє антитіла до коронавірусу, а також загальний аналіз крові, що покаже наявність чи відсутність запального процесу в організмі.

До речі, під час пандемії коронавірусу варто уважніше ставитися до вакцинації не лише від грипу, а й від інших захворювань.

Загалом зробити щеплення від грипу може будь-хто, якщо у нього нормальна температура, немає симптомів ГРВІ, супутніх серцево-судинних, автоімунних захворювань та протипоказань.

Вакцинація від грипу

До України завезли 665 тис. доз вакцин проти грипу.

Про це 27 жовтня повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Детальніше про вакцинацію від грипу читайте на Фактах ICTV.

Людмила Грубнік