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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Держбюджет на 2021 рік у першому читанні можуть розглянути наступного тижня

Верховна Рада 5 листопада може розглянути проект держбюджету на 2021 рік у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат від фракції Голос і перший заступник голови Комітету з питань фінансів Ярослав Железняк.

– За моєю інформацією, засідання бюджетного комітету буде призначено на понеділок, 2 листопада. Наразі всі ці дні прем’єр особисто проводить консультації з депутатами більшості щодо їхніх правок до бюджету, – написав нардеп у Telegram-каналі.

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Також Ярослав Железняк зазначив, що розгляд на профільному комітеті податкових змін до держбюджету на 2021 рік запланований вже на 30 жовтня.

Проект держбюджету планували розглядати у першому читанні ще 20 жовтня. Але через ситуацію з коронавірусом не відбулося засідання профільного комітету і народні депутати не ознайомилися з документом.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що до розгляду держбюджету 2021 повернуться з 3 листопада після місцевих виборів 2020.

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