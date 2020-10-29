Колишній прем’єр міністр України Володимир Гройсман закликав народних депутатів опублікувати доходи та декларації у соціальних мережах. У такий спосіб, на думку Гройсмана, можна запровадити нову культуру влади. Вона повинна бути відкритою для громадян.

Про це він заявив у ефірі програми Ток-шоу №1 одного з українських телеканалів. Політик запевнив, під час його роботи в уряді, він зробив максимум, аби влада стала відкритою.

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– Колеги, політики і чиновники – оприлюдніть свої декларації на сторінках у Facebook, на своїх сайтах. Ми запровадимо нову культуру. Я хочу відкритості, і це правильно, – сказав політик.

Гройман заявив, що нині у державі склалася надзвичайна ситуація, яка пов’язана з останніми подіями. Внаслідок цього, він стверджує, що потрібно скликати позачергове засідання Верховної Ради України, аби ухвалити закони, пов’язані з відкритим декларуванням.

КСУ оприлюднив своє рішення щодо антикорупційної реформи

27 жовтня Конституційний суд України ухвалив рішення, яке стосується ведення реєстру електронних декларацій та його оприлюднення. Вони вважають неконстутитуційними моніторинг, контроль способу життя та перевірку декларацій чиновників. Також суд переглянув повноваження НАЗК.

Джерело: Україна 24

Фото: Володимир Гройсман