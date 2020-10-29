Кабмін дозволив виділити гроші з Covid-фонду на патріотичні серіали

Уряд дозволив використовувати бюджетні кошти з Фонду для боротьби з Covid-19 на окремі етапи виробництва патріотичних серіалів.

У Міністерстві культури пояснили, що це дасть можливість ефективніше використати 100 млн грн, виділених на створення суспільно значущого аудіовізуального контенту та підтримку кіногалузі в умовах коронакризи.

– Кошти, згідно з постановою Кабміну від 8 липня 2020 року №592, мають бути використані до кінця поточного року. Тому постала необхідність передбачити можливість їх використання не тільки для покриття витрат на виробництво усього телевізійного серіалу, а й для підтримки реалізації окремих періодів (етапів), – додали в Мінкульті.

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Також у Міністерстві культури зауважили, що ухвалення цих змін дозволить найближчим часом оголосити про початок конкурсного відбору проектів.

Скандал через гроші для онкохворих і дороги

Напередодні з’явилася інформація, що Кабмін забрав 62 млн грн у онкохворих і віддав їх на дороги.

Однак пізніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що інформація про те, що кошти для лікування онкохворих пішли на дороги, є маніпуляцією. Оскільки у 2020 році на відповідні потреби навпаки виділили рекордну кількість коштів.

Джерело: Мінкульт