Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 29 жовтня у Києві зафіксували 577 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці 36 027 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

За час пандемії вірус забрав життя 726 людей, за добу – п’ять українців. Усього коронавірус подолали 12 405 мешканців Києва, за добу – 259 осіб.

Захворіли:

314 жінок віком від 18 до 84 років;

225 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв;

19 дівчаток від 1 до 17 років;

19 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

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До лікарень столиці потрапили 63 пацієнти.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі — 129, Дніпровському – 104 та Дарницькому — 75.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: