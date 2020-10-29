Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 29 жовтня у Києві зафіксували 577 нових випадків коронавірусу.
Загалом у столиці 36 027 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
За час пандемії вірус забрав життя 726 людей, за добу – п’ять українців. Усього коронавірус подолали 12 405 мешканців Києва, за добу – 259 осіб.
Захворіли:
- 314 жінок віком від 18 до 84 років;
- 225 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв;
- 19 дівчаток від 1 до 17 років;
- 19 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
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До лікарень столиці потрапили 63 пацієнти.
Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі — 129, Дніпровському – 104 та Дарницькому — 75.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.