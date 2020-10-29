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Факти / Україна

Коронавірус у Шмигаля – прес-служба спростувала інформацію

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не хворіє на коронавірус.

Про це заявили у прес-службі глави уряду.

– У прем’єр-міністра немає Covid-19. Інформація, повідомлена низкою ЗМІ, не є правдивою, – уточнила прес-служба Дениса Шмигаля.

Читайте: Шмигаль спростував заяву про спрямування коштів для онкохворих на дороги

За їхніми словами, глава Кабміну продовжує працювати у звичайному режимі.

Коронавірус у Кличка

24 жовтня стало відомо про те, що на коронавірус захворів мер Києва і кандидат на цю посаду на місцевих виборах 2020 Віталій Кличко.

Через два дні він зробив повторний тест, який також підтвердив інфікування Covid-19.

Віталій Кличко перебуватиме на карантині до повного одужання. Детальніше про захворювання Кличко на коронавірус читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Урядовий портал

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