Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не хворіє на коронавірус.

Про це заявили у прес-службі глави уряду.

– У прем’єр-міністра немає Covid-19. Інформація, повідомлена низкою ЗМІ, не є правдивою, – уточнила прес-служба Дениса Шмигаля.

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За їхніми словами, глава Кабміну продовжує працювати у звичайному режимі.

Коронавірус у Кличка

24 жовтня стало відомо про те, що на коронавірус захворів мер Києва і кандидат на цю посаду на місцевих виборах 2020 Віталій Кличко.

Через два дні він зробив повторний тест, який також підтвердив інфікування Covid-19.

Віталій Кличко перебуватиме на карантині до повного одужання. Детальніше про захворювання Кличко на коронавірус читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Урядовий портал