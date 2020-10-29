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Факти / Україна / Суспільство

Лікарні шести областей України майже повністю заповнені хворими на Covid-19

В Україні у шести областях ліжко-місця для хворих на коронавірус заповнені на понад 70%.

Загалом у країні вже зайняті 65,8% лікарняних ліжок.

Найбільш завантажені лікарні Житомирської області – 100%, Рівненської – 90,6%, Полтавської – 79,8%, Луганській – 79,1%, Одеській – 78,4%, Івано-Франківській – 72,2%.

У Києві зайняті ліжка у лікарнях становлять 67,9%.

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Окрім того, за даними МОЗ, в Україні немає жодної області, у якій би наповненість у лікарнях хворими на коронавірус становила менше 50%.

Найменше хворих у медичних закладах Херсонської області – 51,9%, Миколаївської – 52,3%, Тернопільської – 52,8%.

Коронавірус в Україні: показники захворюваності

Коронавірус в Україні

Станом на 29 жовтня в Україні зафіксували  7 342 нових випадків коронавірусу. За добу одужало 2 990 осіб, а загалом — 151 632. Померли від ускладнень, викликаних Covid-19, 113 пацієнтів, а загалом — 6 868.

Найбільше хворих у Києві – 36 027, Харківській області – 35 016, Львівській – 28 889, Одеській – 23 623, Чернівецькій – 20 906.

Джерело: МОЗ

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