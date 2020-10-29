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Факти / Україна / Суспільство

Лісові пожежі на Житомирщині: постраждалі сім’ї отримали 300 тис. грн допомоги

12 сімей, які постраждали в результаті лісових пожеж в Овруцькому районі Житомирської області, отримали матеріальну допомогу в розмірі 300 тис. грн.

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко наголосив, що у цій історії вже поставили крапку.

– Завдяки підтримці з боку прем’єр-міністра України і оперативного узгодження всіх необхідних документів Мінекономіки і Мінфіном ми поставили крапку в цій історії, – зазначив Бунечко.

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У травні 2020 року в Житомирській області в результаті масштабних лісових пожеж вигоріли цілі села. Найбільшої шкоди завдано селам Нижня Рудня, Магдин та Личмани Овруцького району.

Джерело: Віталій Бунечко

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