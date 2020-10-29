Запровадження заборони на в’їзд українців до Білорусі – малоймовірний сценарій.

Про це під час брифінгу 29 жовтня повідомив глава Міністерства закордонних справи України Дмитро Кулеба, коментуючи питання про те, що білоруські прикордонники вживають заходи для того, щоб не пропускати до країни мешканців України, Литви та Польщі.

– Мені нічого не відомо про заборону для українців на в’їзд, і, крім того, я вважаю це вкрай малоймовірним сценарієм, – зазначив Дмитро Кулеба.

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Напередодні про такі дії білоруських прикордонників заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим. За його словами, це пов’язано з тим, що влада країни вважає сусідні країни загрозою.

Протести у Білорусі

З 9 серпня в Білорусі не вщухають протести через результати виборів президента, на яких, за даними ЦВК, перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Люди не були згодні з ними і вийшли на протести. Однак влада почала розганяти протестувальників.

Україна і низка демократичних країн засудили такі дії влади. Детальніше про протести у Білорусі читайте на Фактах ICTV.