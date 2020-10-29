У місті Бахмут Донецької області всьоме міським головою став Олексій Рева.

Загальна кількість виборців в місті 59 тис. 655, а проголосували 24 тис. 349 осіб.

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– Найбільшу кількість голосів набрав Рева Олексій Олександрович – 18 734, це 77,99%, – повідомила заступник глави Бахмутськой міської ТВК Тетяна Гавжеєва.

До міськради пройшло чотири партії: партія Порядок (15 мандатів), Опозиційною платформи – За життя (11 мандатів), Слуга народу (9 мандатів) і Опозиційний блок (3 мандати).

Найімовірніше другого туру виборів у місті не буде.

Коли може бути другий тур

В окремих містах з понад 75 тис. виборців, де 25 жовтня жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, другий тур виборів мерівможе пройти не в листопаді, а в грудні.

Як пояснюють у Центрвиборчкомі, це пов’язано з можливим оскарження результатів.