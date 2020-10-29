МВС України тимчасово припиняє приймати громадян

Міністерство внутрішніх справ України тимчасово припиняє приймання громадян. Усе через другу хвилю коронавірусу.

Усі звернення громадян прийматимуть за електронною поштою – pgmia@mvs.gov.ua.

Письмові звернення також можна буде подати через ящик, який знаходиться на території КПП №1 (Центральний вхід МВС).

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Електронна адреса для подачі запитів на інформацію: vidkrytist@mvs.gov.ua.

Коронавірус у світі та Україні

29 жовтня ситуація з коронавірусом у світі й Україні не поліпшується. Європа продовжує посилювати протиепідемічні заходи та планує проводити вакцинацію, а Україна готується запровадити новий метод діагностики Covid-19.

Станом на четвер у світі підтвердили понад 44,4 млн випадків коронавірусу, хвороба забрала життя понад 1,1 млн пацієнтів.