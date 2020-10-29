PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

МВС України тимчасово припиняє приймати громадян

Міністерство внутрішніх справ України тимчасово припиняє приймання громадян. Усе через другу хвилю коронавірусу.

Усі звернення громадян прийматимуть за електронною поштою – pgmia@mvs.gov.ua.

Письмові звернення також можна буде подати через ящик, який знаходиться на території КПП №1 (Центральний вхід МВС).

Читайте: Все під жорстким контролем: Єрмак про ймовірність другої хвилі коронавірусу в Україні

Електронна адреса для подачі запитів на інформацію: vidkrytist@mvs.gov.ua.

Коронавірус у світі та Україні

29 жовтня ситуація з коронавірусом у світі й Україні не поліпшується. Європа продовжує посилювати протиепідемічні заходи  та планує проводити вакцинацію, а Україна готується запровадити новий метод діагностики Covid-19.

Станом на четвер у світі підтвердили понад 44,4 млн випадків коронавірусу, хвороба забрала життя понад 1,1 млн пацієнтів.

Джерело: МВС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка