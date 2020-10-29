За останню добу окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, проте ситуація загалом контрольована.

Зокрема, в районі Водяного бойовики застосували стрілецьку зброю, а у передмісті Авдіївки – міномети калібру 82 міліметри та гранатомети.

Поблизу Новгородського російські найманці також стріляли з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

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Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Операції об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в руку.

Стан здоров’я пораненого нині задовільний, його життю нічого не загрожує.

Від початку доби 29 жовтня по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Відкриття двох нових пунктів пропуску на Донбасі

28 жовтня під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони домовилися про відкриття з 10 листопада двох нових КПВВ на Донбасі.

Зокрема, мають запрацювати КПВВ Золоте та КПВВ Щастя на Луганщині.