Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що відомство забезпечить окремий контроль за суддям, який не поступатиметься НАЗК.

– Незважаючи на рішення щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, Конституційний суд України не скасовував саме електронне декларування або ж кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, – наголосив урядовець.

За його словами, Верховна Рада, Офіс президента, Кабмін та експертна спільнота досить швидко напрацюють законопроект, яким буде обмежено (або взагалі виключено) вплив НАЗК на суддів.

– Судді отримають свій окремий механізм контролю за статками та витратами, який не буде поступатися НАЗК. Тобто антикорупційний контроль за суддями буде збережено. Ну і дію норм антикорупційного законодавства буде відновлено. За декларування недостовірної інформації (або ж недекларування) доведеться карати більш м’яко, через адміністративну відповідальність. Якщо коротко, новини погані, але могло бути гірше і світло у кінці тунелю точно є, – зазначив міністр.

Що ухвалив КСУ

Йдеться про рішення за поданням народних депутатів від ОПЗЖ і За майбутнє щодо незаконного збагачення і повноважень антикорупційних органів. Його ухвалили 27 жовтня, а текст постанови оприлюднили 28 жовтня.

Суд визнав неконституційними низку статей закону Про запобігання корупції, які визначають повноваження НАЗК, а також статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення.

На вимогу суду, з 19.00 28 жовтня НАЗК повністю закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Джерело: Denis Malyuska