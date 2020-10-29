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Факти / Україна

Пасажири без масок – на вихід: у Харкові поліція влаштувала рейд в метро

У метро Харкова 28 жовтня правоохоронці влаштували профілактичний рейд у метро. Поліція зупиняла порушників маского режиму та робила зауваження.

На станції метро Проспект Гагаріна правоохоронці одного з пасажирів вивели з вагона. Чоловік у метро перебував без маски, а на зауваження копів не реагував.

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Фактам ICTV у прес-службі ГУ НП у Харківській області зазначили, що рейд у метро був профілактичним і штрафів правоохоронці не виписували. Такі перевірки у транспорті будуть регулярними.

Правила карантину

У більшості міст та районів, які потрапили у червону зону карантину, не будуть зупиняти громадський транспорт.

Також в деяких регіонах не будуть зупиняти роботу заклади торгівлі, заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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