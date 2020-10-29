Вибори мера Києва – у кого була найдорожча кампанія

Найдорожчою кампанією на місцевих виборах у Києві була кампанія Ірини Верещук – кандидата від Слуги народу.

Про це свідчать фінансові звіти 8 з 20 претендентів на пост мера.

Верещук витратила на кампанію 22 143 753 грн. На що пішли гроші:

95,7 тис. грн – на виготовлення матеріалів передвиборної агітації,

15 млн грн – використання ЗМІ,

1,3 млн грн – на розміщення матеріалів передвиборної агітації в інтернеті,

5,7 мільйона – на зовнішню рекламу.

Кандидат від Голосу Сергій Притула використав на кампанію 13 352 594 грн.

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Скільки витратили інші кандидати:

Окрім цього ОПОРА фіксувала політичну рекламу зі сторінки Єгора Фірсова в Facebook. Її оплачувала політична сила, від якої він балотувався, і впродовж 5 вересня – 12 жовтня ці витрати становили понад $1 900 на 92 рекламні дописи.

Згідно з виборчим кодексом, проміжні звіти кандидати повинні подати не пізніше, ніж за 5 днів до дня голосування, а остаточний фінансовий звіт – не пізніш як на 7-й день після дня голосування.

Результати екзит-полу на виборах мера Києва

За даними екзит-полу на виборах мера Києва лідирує Віталій Кличко, якого підтримали 45,93% виборців.

Кандидат від партії Слуга народу Ірина Верещук на третьому місці з 8,53%, а такий результат позбавляє її можливості потрапити до другого туру виборів.