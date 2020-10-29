Коронавірус в Україні 29 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 29 жовтня в Україні зафіксували 370 417 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу медики підтвердили ще 7 342 позитивні ПЛР-тести на Covid-19.

За добу одужало 2 990 осіб, а загалом — 151 632;

За добу померло 113 пацієнтів, а загалом — 6 868.

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Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах:

Вінницька обл. — 9 899 (+202);

Волинська обл. — 13 089 (+218);

Дніпропетровська обл. — 14 301 (+386);

Донецька обл. — 9 177 (+153);

Житомирська обл. — 13 518 (+364);

Закарпатська обл. — 13 842 (+271);

Запорізька обл. — 9 211 (+359);

Івано-Франківська обл. — 19 596 (+349);

Кіровоградська обл. — 2 308 (+96);

Київ — 36 027 (+577);

Київська обл. — 15 780 (+315);

Львівська обл. — 28 889 (+405);

Луганська обл. — 3 482 (+66);

Миколаївська обл. — 7 450 (+133);

Одеська обл. — 23 623 (+416);

Полтавська обл. — 8 930 (+291);

Рівненська обл. — 18 518 (+219);

Сумська обл. — 11 238 (+264);

Тернопільська обл. — 20 111 (+293);

Харківська обл. — 35 016 (+575);

Херсонська обл. — 3 616 (+162);

Хмельницька обл. — 14 706 (+478);

Чернівецька обл. — 20 906 (+397);

Черкаська обл. — 8 735 (+196);

Чернігівська обл. — 8 449 (+157).

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 28 жовтня в Україні зафіксували найвищий показник смертності від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

За добу тоді захворіло 7 474 особи.