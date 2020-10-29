Коронавірус в Україні 29 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 29 жовтня в Україні зафіксували 370 417 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу медики підтвердили ще 7 342 позитивні ПЛР-тести на Covid-19.
- За добу одужало 2 990 осіб, а загалом — 151 632;
- За добу померло 113 пацієнтів, а загалом — 6 868.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання
Приріст у регіонах:
- Вінницька обл. — 9 899 (+202);
- Волинська обл. — 13 089 (+218);
- Дніпропетровська обл. — 14 301 (+386);
- Донецька обл. — 9 177 (+153);
- Житомирська обл. — 13 518 (+364);
- Закарпатська обл. — 13 842 (+271);
- Запорізька обл. — 9 211 (+359);
- Івано-Франківська обл. — 19 596 (+349);
- Кіровоградська обл. — 2 308 (+96);
- Київ — 36 027 (+577);
- Київська обл. — 15 780 (+315);
- Львівська обл. — 28 889 (+405);
- Луганська обл. — 3 482 (+66);
- Миколаївська обл. — 7 450 (+133);
- Одеська обл. — 23 623 (+416);
- Полтавська обл. — 8 930 (+291);
- Рівненська обл. — 18 518 (+219);
- Сумська обл. — 11 238 (+264);
- Тернопільська обл. — 20 111 (+293);
- Харківська обл. — 35 016 (+575);
- Херсонська обл. — 3 616 (+162);
- Хмельницька обл. — 14 706 (+478);
- Чернівецька обл. — 20 906 (+397);
- Черкаська обл. — 8 735 (+196);
- Чернігівська обл. — 8 449 (+157).
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 28 жовтня в Україні зафіксували найвищий показник смертності від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.
За добу тоді захворіло 7 474 особи.