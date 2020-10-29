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Факти / Україна / Суспільство

Понад 7 тис.: в Україні зростає добовий приріст хворих на Covid-19

Станом на 29 жовтня в Україні зафіксували 370 417 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу медики підтвердили ще 7 342 позитивні ПЛР-тести на Covid-19.

  • За добу одужало 2 990 осіб, а загалом — 151 632;
  • За добу померло 113 пацієнтів, а загалом — 6 868.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах:

  • Вінницька обл. — 9 899 (+202);
  • Волинська обл. — 13 089 (+218);
  • Дніпропетровська обл. — 14 301 (+386);
  • Донецька обл. — 9 177 (+153);
  • Житомирська обл. — 13 518 (+364);
  • Закарпатська обл. — 13 842 (+271);
  • Запорізька обл. — 9 211 (+359);
  • Івано-Франківська обл. — 19 596 (+349);
  • Кіровоградська обл. — 2 308 (+96);
  • Київ — 36 027 (+577);
  • Київська обл. — 15 780 (+315);
  • Львівська обл. — 28 889 (+405);
  • Луганська обл. — 3 482 (+66);
  • Миколаївська обл. — 7 450 (+133);
  • Одеська обл. — 23 623 (+416);
  • Полтавська обл. — 8 930 (+291);
  • Рівненська обл. — 18 518 (+219);
  • Сумська обл. — 11 238 (+264);
  • Тернопільська обл. — 20 111 (+293);
  • Харківська обл. — 35 016 (+575);
  • Херсонська обл. — 3 616 (+162);
  • Хмельницька обл. — 14 706 (+478);
  • Чернівецька обл. — 20 906 (+397);
  • Черкаська обл. — 8 735 (+196);
  • Чернігівська обл. — 8 449 (+157).

Коронавірус в Україні 29 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 28 жовтня в Україні зафіксували найвищий показник смертності від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

За добу тоді захворіло 7 474 особи.

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