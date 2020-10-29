Україна зможе втілити прагнення Революції Гідності лише тоді, коли загальний інтерес буде поставлений вище за інтереси корисливих осіб.

Таку заяву зробило Посольство США в Україні, коментуючи закриття електронних декларацій.

У посольстві також заявили про підтримку боротьби проти спроб скасувати антикорупційну реформу.

– Сполучені Штати підтримують народ України, український уряд і президента Зеленського в боротьбі з посиленими нападами з боку певних зацікавлених сторін задля того, щоб повернути у зворотну сторону хід реформ, проведених за останні шість років, – йдеться в заяві.

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Що сталося з електронними деклараціями?

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування – покарання є занадто жорстоким і не відповідає тяжкості злочину.

З 19.00 28 жовтня НАЗК повністю закрило доступ до ЄДРД на виконання рішення суду. Це означає, що громадяни не матимуть доступу до інформації про доходи, видатки і майно тих, хто отримують зарплату за рахунок податків України.

Також цим самим суд фактично заблокував призначення переможців місцевих виборів, адже НАЗК не може переглянути декларації та перевірити кандидатів на керівні посади.

Однак 29 жовтня на позачерговому засіданні, де також був присутній президент Володимир Зеленський, Кабмін зобов’язав НАЗК відновити доступ до електронних декларацій чиновників.