Ухвалені КСУ та Окружним адміністративним судом Києва рішення щодо діяльності антикорупційних органів не залишилися поза увагою європейських партнерів та викликали стурбованість Європейської служби зовнішньої діяльності та Єврокомісії.

Про це йдеться у листі посла України в ЄС Миколи Точицького на адресу віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

У листі зазначається, що в ЄС поки неофіційно розглядають скасування повноважень НАЗК та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування достатньою підставою для початку запуску механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму для громадян України.

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– З метою запобігання розвитку несприятливого сценарію, пропонували б у стислі строки створити робочу групу високого рівня із опрацювання змін до Конституції України, до якої б також увійшли представники Верховної Ради, Офісу президента, суддівського самоврядування, наукових кіл та громадянського суспільства, – йдеться у листі.

Скандальне рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд України скасував статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення та позбавив повноважень Національне агентство із запобігання корупції.

Йдеться про покарання за недостовірне декларування майна чиновниками і суддями, а також низку інших антикорупційних норм.

Через це НАЗК повністю закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.