У ВР хочуть скасувати вікові обмеження на службі в органах місцевого самоврядування

Верховній Раді пропонують скасувати вікові обмеження на службі в органах місцевого самоврядування.

Законопроект №4276 про внесення змін до закону про службу в органах місцевого самоврядування щодо скасування граничного віку зареєстрували у Раді.

Його ініціатором став Ігор Колихаєв – депутат від політичної партії За майбутнє.

Читайте: Вперше з часів незалежності України в Раді провели аудит

Згідно з чинним законом, в органах місцевого перебування можуть працювати особи до 65 років.

Колихаєв пропонує скасувати таке правило, адже воно не вирішує проблеми молоді щодо працевлаштування в українських селах.

Працевлаштування в Україні

Питання працевлаштування стало особливо актуальним в Україні під час пандемії коронавірусу. Через складну епідеміологічну ситуацію кількість безробітних зросла на 59%.

Наразі у Державному центрі зайнятості зареєстровано 427 тис. безробітних.