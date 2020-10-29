Укрзалізниця не підвищуватиме ціни на квитки до квітня 2021

АТ Укрзалізниця не змінюватиме ціни на квитки до квітня 2021 року. Про це під час брифінгу повідомив очільник філії Укрзалізниці Пасажирська компанія Олександр Перцовський.

– Ми переглядатимемо ціни на пасажирські перевезення у другій половині наступного року. До кінця цього року ніяких підвищень не відбудеться.

З початку листопада у компанії планують знизити ціни у вагонах першого класу потягів Інтерсіті до 15%.

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Також Перцовський розповів, що найближчим часом Укрзалізниця запровадить новий механізм купівлі проїзних документів. Що раніше пасажири бронюватимуть квиток, то дешевше він буде коштувати.

Укрзалізниця планує замінити тепловози на електровози

Адміністрація АТ Укрзалізниця повідомила, що хоче замінити тепловози на електровози. Для цього їй доведеться припинити співробітництво з американською компанією General Electric.

Український перевізник закуповув тепловози саме у цієї корпорації.