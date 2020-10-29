Міністерство охорони здоров’я України вводить новий метод діагностики коронавірусу за допомогою швидких тестів на антигени. Такі нововведення коштуватимуть бюджету 2 млрд грн, які будуть виділені зі спеціального Фонду боротьби з Covid-19.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу 29 жовтня.

За словами міністра, відповідний запит вже був здійснений до уряду.

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– Ми вводитимемо новий метод тестування, який тільки з’явився у світі. Це швидкі тести на антиген. Ми вже подали відповідні зміни до певних постанов, а також запит на отримання додаткових коштів, – сказав Степанов.

Окрім того, очільник МОЗ зазначив, що саме так хочуть збільшити кількість проведених тестувань на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Станом на 29 жовтня в Україні зафіксували 7 342 позитивні ПЛР-тести на Covid-19. За останню добу померли 113 пацієнтів, а одужали – 2 990 осіб.

Загалом жертвами коронавірусу стали 6 868 українців, побороли недугу – 151 632 особи.